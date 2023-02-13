Акинфеев рассказал, когда и почему решил прекратить выступления за сборную России

Акинфеев завершил карьеру в сборной России после домашнего ЧМ-2018. Всего у вратаря 111 матчей за национальную команду (48 — на ноль), в которых он пропустил 95 голов.

— За матч с Хорватией, за эту серию пенальти не стыдно, — сказал Акинфеев. — Да, обидно, что не прошли дальше. Но когда Ракитич забил решающий гол, я сидел на газоне и понимал, что мне не стыдно за то, что мы сделали. Душу кошки не раздирали. И когда мы уже пришли в раздевалку, и некоторые игроки сказали, что завершают карьеру в сборной… Вот в ту минуту стало грустно. Из-за того, что мы уже не встретимся в команде и эта сборная прекращает свое существование. Хотя я в тот момент уже знал, что тоже закончу в ней играть. Но с объявлением решил взять паузу. Решение принял еще до чемпионата мира, и в курсе о нем были только жена и родители.

— Нужно иметь большую силу воли, чтобы уйти на пике. Были сомнения? И потом, перед Евро-2020, когда вас уговаривали вернуться?

— Ни грамма сомнений не было. Когда я понял окончательно, что все, позвонил Саламычу, сказал, что завтра будет заявление на сайте ЦСКА. При этом не хотел на камеру пафосно это говорить и попросил пресс-атташе Игоря Владимирова, чтобы сразу перепечатали это заявление на сайте РФС и пусть информация разойдется именно так.

Потом было два разговора с Саламычем, но я сразу сказал, что никогда в жизни решения не поменяю. Если бы у меня не было травм и я чувствовал в себе силы, то, конечно, не сделал бы такой шаг. Играл бы и в ус не дул. Но в моей ситуации, когда трое детей, не хочется уже лишний раз приезжать на сборы. Если брать взрослый футбол, то с 2002 года я только с перерывами на отпуск делал одно и то же. Ты знаешь, что есть весенние матчи чемпионата и Кубка, осенние, еврокубки, чемпионаты мира, Европы, и все это идет по кругу. И в один прекрасный момент понимаешь, что все — надоело! Хочу дома валяться на диване! Хочу мороженого поесть!

Черчесов это понял. Когда пошли разговоры перед Евро о возвращении, мы тоже общались. Я слышал, что опять качели в мою сторону могут качнуться, и говорю: «Саламыч, все, давайте даже не начинать! Мы уже все два года назад решили!» И на этом все прекратилось. Но там же всякие букмекеры, инсайдеры были — «Акинфеев вернется!». Кто-то хорошо заработал на людях.

— Евро-2020 со стороны смотрели совершенно спокойно?