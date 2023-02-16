Сборная Узбекистана по футболу готова приехать в Москву на товарищеский матч с национальной командой России

«Мы еще не обсуждали с РФС вопрос о товарищеском матче между сборными Узбекистана и России. Мне понравилась наша последняя товарищеская встреча, поэтому мы вернемся к этой теме и, думаю, в дальнейшем товарищеская игра состоится.



Для нас не проблема провести матч в России. Тем более, мы принимали сборную России в Ташкенте, теперь очередь РФС. Нам надо договориться насчет места проведения. Если это будет Москва, то для сборной Узбекистана не будет проблем приехать туда на товарищеский матч со сборной России», — сказал Ахмедов корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро.