Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Барселона
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
Ренн
Футбол. Еврокубки
20:45
Аякс
Унион Б
Футбол. Еврокубки
20:45
Зальцбург
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Гент
Футбол. Еврокубки
20:45
Трабзонспор
Базель
Футбол. Еврокубки
20:45
Буде-Глимт
Лех
Футбол. Еврокубки
20:45
Брага
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Нант
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Монако
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
ЧФР
Футбол. Еврокубки
23:00
АЕК Л
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
23:00
Шериф
Партизан
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Андерлехт
Все события
11:30 (мск), источник: Sport24

Сборная Узбекистана по футболу готова приехать в Москву на товарищеский матч с национальной командой России

Вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Одил Ахмедов заявил, что национальная команда страны будет готова провести товарищескую игру с Россией на выезде.

Россия
УзбекистанТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В ноябре 2022 года сборные Узбекистана и России уже проводили контрольный матч. Встреча в Ташкенте закончилась со счетом 0:0.

«Мы еще не обсуждали с РФС вопрос о товарищеском матче между сборными Узбекистана и России. Мне понравилась наша последняя товарищеская встреча, поэтому мы вернемся к этой теме и, думаю, в дальнейшем товарищеская игра состоится.

Для нас не проблема провести матч в России. Тем более, мы принимали сборную России в Ташкенте, теперь очередь РФС. Нам надо договориться насчет места проведения. Если это будет Москва, то для сборной Узбекистана не будет проблем приехать туда на товарищеский матч со сборной России», — сказал Ахмедов корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Красавица Дилара показала новые косички. Мужчины засмотрелись на другое, разглядывая ее фото
«Обнаженочка. Уведите детей от экрана». Анфиса Чехова в День влюбленных показала, как отдыхает с подругами в бане
Фоторепортажи
15Криштиану Роналду в новом клубе
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь