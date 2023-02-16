СМИ: сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Ирана в марте

ТАСС, 16 февраля. Сборная России по футболу в марте проведет товарищеский матч против команды Ирана. Об этом в четверг сообщает агентство Тасним со ссылкой на главу Федерации футбола Ирана Мехди Таджа.

Встреча должна пройти в Тегеране 22 или 23 марта. Также товарищеский матч проведут женские сборные России и Ирана.

На данный момент мужская сборная Ирана находится без главного тренера. 30 ноября этот пост покинул португалец Карлуш Кейруш после того, как команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

В марте 2022 года сборная России должна были сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира в Катаре. По решению Международной федерации футбола (ФИФА) отечественные команды были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до последующего уведомления из-за ситуации на Украине. Вместо участия в стыковых матчах национальная команда в марте провела спарринг с молодежной сборной России, в котором одержала победу со счетом 1:0.