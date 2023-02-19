Российский футболист внезапно уехал в Израиль. Похоже, он будет играть за местную сборную!

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Бейтар»

В чемпионате Израиля растёт количество российских легионеров. Ещё летом из «Краснодара» в «Хапоэль» из Беэр-Шевы перебрался вингер Магомед-Шапи Сулейманов, а в зимнее окно сразу двоих наших футболистов подписал «Бейтар». Клуб из Иерусалима арендовал с правом выкупа центрбека «Краснодара» Сергея Бородина и левого защитника «Целе» Григория Морозова. Последнего мы помним по «Динамо» и «Уфе» — у Морозова 93 матча в РПЛ. И, кажется, у него будет самая интересная история в израильском футболе.

Морозов уехал из России в европейскую лигу только в 27 лет, когда понял, что уже не пригодится родному «Динамо». Клуб и игрок договорились о расторжении контракта, после чего Григорий на правах свободного агента подписал контракт с «Целе». Казалось, Морозов нашёл свою тихую гавань в Словении. Там он был настоящим королём. В 28 матчах за «Целе» забил четыре гола и сделал шесть голевых передач — потрясающая статистика для левого защитника!

Григорий в интервью для «Матч ТВ» делился своими эмоциями от перехода в европейский чемпионат.

«Долгое время у меня был страх переезда в Европу. Но при этом я очень хотел попробовать себя за рубежом и сейчас безмерно этому рад — для моей карьеры это шаг вперёд. Мне повезло, что меня сюда позвали, потому что, нужно признать, российских футболистов за границей не ждут, несмотря на наши амбиции. В Европе нет представления, что российский игрок может приехать и усилить команду из топ-5 или топ-6 чемпионатов. Я хотел играть в Хорватии, но даже там есть свои кадры. У российских футболистов большие ожидания и требования, поэтому они здесь не котируются. Если будут переходить и проявлять себя, то ситуация, конечно, изменится. Но сегодня нас мало в Европе, ведь уезжать на худшие условия никто не хочет. Многие предпочитают играть в Первой лиге, нежели ставить перед собой новые вызовы».

Тем не менее в Словении Морозов задержался только на год. Трансфер из «Целе» в «Бейтар» — безусловно, шаг вперёд для российского легионера. Если словенский чемпионат находится на 31-м месте в рейтинге УЕФА, то израильский — на 21-м. На одну позицию выше лиги Кипра, где пристроились Александр Кокорин и Александр Кержаков. Правда, «Бейтар», в отличие от «Хапоэля» Сулейманова, не борется за золото, а занимает только четвёртое место и вряд ли попадёт в топ-3. Но может завоевать путёвку в еврокубки. Это уже немало.

Самое любопытное в этой истории то, что Морозов внезапно стал кандидатом в сборную Израиля. Оказалось, что у российского легионера есть израильский паспорт. Как сообщил сайт Walla.co.il, за игрой Григория внимательно наблюдают главный тренер национальной команды Алон Хазан и спортивный директор Йосси Бенаюн. Эту информацию подтвердил пресс-атташе Федерации футбола Израиля Барзель Шломи, отметив, что в руководстве пока не разобрались, действительно ли Морозов имеет право играть за сборную страны.

По всей видимости, вопрос упирается в то, что экс-динамовец был заигран за юношеские и молодёжную сборные России. За молодёжку он выступал в квалификации Евро, приняв участие в матчах с Финляндией (0:2) и Австрией (3:4). В обеих встречах выходил с капитанской повязкой. С австрийцами отметился даже голевой передачей на Рамиля Шейдаева, который, к слову, сейчас тоже выступает за другую сборную — Азербайджана. Помимо того, Морозов принял участие в спарринге с Канадой (1:2). В общем, опыт сборника у Григория есть, пусть и негативный, исходя из результатов. Вот только в случае с Израилем этот опыт скорее помешает карьере, нежели как-то поможет.

Transfermarkt оценивает на сегодняшний день Морозова в € 400 тыс. Самые дорогие израильские левые защитники стоят побольше: Дорон Лейднер из «Аустрии» — € 1,5 млн, Дэнни Групер из «Лудогорца» — € 500 тыс. Так что конкуренция Григория ждёт непростая. Ещё один кандидат в сборную Израиля, уроженец Киева Максим Гречкин (€ 300 тыс.) как раз присел в запас в «Бейтаре» после подписания Морозова. Между тем самый дорогой из всех игроков обороны национальной команды выступает в московском «Динамо» — правый защитник Эли Даса (€ 2 млн).

Морозов с Бородиным дебютировали в чемпионате Израиля в выездном матче с «Ирони» из Кирьят-Шмоны и помогли своей команде одержать крупную победу со счётом 3:0. Григорий отдал голевой пас в эпизоде с первым забитым мячом: принял мяч на свой половине поля от вратаря, после чего сделал длинную передачу партнёру, который разобрался с двумя соперниками и точно пробил. Вообще, по статистике Морозов был больше всех вовлечён в игру (107 ТТД), нанёс один удар, совершил три обводки, два отбора, шесть перехватов и 12 подборов мяча. Выиграл 64% единоборств.

В следующем туре два российских легионера внесли свой вклад в домашнюю победу «Бейтара» над «Ашдодом» — 2:1. Морозов выиграл 71% единоборств, сделал восемь отборов, четыре перехвата и семь подборов. В обоих матчах он был одним из лучших в команде по оценкам. Бородин также заработал неплохие оценки, но пониже.

Первое впечатление об игре Морозова у тренеров сборной Израиля наверняка положительное. Будем следить за развитием истории.