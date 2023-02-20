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11:17 (мск), источник: Газета.Ру

Спортивный юрист сообщил, что Малком и Клаудиньо не смогут выступать за сборную России

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что бразильские футболисты петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малком даже при получении гражданства России не смогут выступать за национальную команду в соответствии с нормами Международной федерации футбола (ФИФА).

Россия
Зенит
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Источник: Газета.Ру

Ранее в СМИ появилась информация, что игрокам сине-бело-голубых дали разрешение на получение российских паспортов.

«Cоглаcно пункту 3 cтатьи 5 регламента по применению уcтава ФИФА, любой футболиcт, который принимал учаcтие в матче официального cоревнования любого уровня и в любом виде футбола за одну аccоциацию, не имеет права играть за cборную другой аccоциации, за иcключением cлучаев, предуcмотренных cтатьей 9 указанного регламента. “Официальным соревнованием”, согласно определению, данному в уставе ФИФА, является “соревнование сборных команд, организованное ФИФА или любой конфедерацией”, — приводит слова юриста “Матч ТВ”.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021-го. Оба игрока являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.

Ранее старший тренер подмосковных «Химок» Ринат Билялетдинов заявил, что мотивацией Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство является получение каких-либо профессиональных льгот, а не патриотизм.

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