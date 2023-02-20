Ранее в СМИ появилась информация, что игрокам сине-бело-голубых дали разрешение на получение российских паспортов.

«Cоглаcно пункту 3 cтатьи 5 регламента по применению уcтава ФИФА, любой футболиcт, который принимал учаcтие в матче официального cоревнования любого уровня и в любом виде футбола за одну аccоциацию, не имеет права играть за cборную другой аccоциации, за иcключением cлучаев, предуcмотренных cтатьей 9 указанного регламента. “Официальным соревнованием”, согласно определению, данному в уставе ФИФА, является “соревнование сборных команд, организованное ФИФА или любой конфедерацией”, — приводит слова юриста “Матч ТВ”.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021-го. Оба игрока являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.