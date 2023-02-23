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14:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-защитник «Зенита» Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

Защитник «Лиона» Деян Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.

Хорватия
Лион
Зенит
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Источник: AP 2022

33-летний футболист выступал за национальную команду с 2009 года, выиграв с ней бронзу на чемпионате мира 2022 года и серебро на ЧМ-2018.

«Уважаемая команда, уважаемые болельщики, я хотел бы обратиться к вам с не очень радостной новостью. Поверьте, это решение принято с открытым сердцем и после долгого размышления. Мне очень тяжело, и пока я пишу, то стараюсь не плакать, вы хорошо знаете меня как человека с большим сердцем и не скрывающего эмоции. Наступил тот день, когда я должен попрощаться со сборной Хорватии.

В детстве я мечтал играть на больших турнирах в самой красивой майке с шахматной доской. Я впервые надел эту форму в 2009 году, и я никогда не забуду это особенное чувство — будто я был в плаще Супермена. Я чувствовал себя сильным, уверенным и бесстрашным. Неописуемо. 8 октября 2009 года навсегда вошло в историю как день моего официального дебюта.

Честно говоря, вначале я ожидал большего от себя. Я был разочарован своими выступлениями и чувствовал, что могу дать гораздо больше. Самая красивая сторона истории для меня — это всё, чего мы добились за последние пять лет. Я пережил большие эмоции, особенно в 2018 и 2022 годах. Я никогда не забуду их и буду носить всегда в своём сердце. Я хотел бы поблагодарить всех тренеров. Я многому научился у каждого из вас.

Благодарю всех своих бывших и нынешних товарищей по команде за прекрасное и незабываемое путешествие. У нас были совместные взлёты и падения, смех и слёзы, вы останетесь в моём сердце навсегда. Спасибо всем людям в сборной, остававшимся в тени. Вы не получали слишком много внимания, но поверьте — без вас мы никто и ничто.

В заключение я хотел бы сказать, что с этого момента у сборной Хорватии есть новый поклонник. Как и раньше, мы остаёмся рядом друг с другом. Наша бесценная дружба — самая большая сила. Спасибо от всего сердца, ваш Деян», — написал Ловрен в своих соцсетях.

Напомним, хорват выступал за санкт-петербургский «Зенит» с 2020 по 2022 год.

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