Экс-защитник «Зенита» Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

«Уважаемая команда, уважаемые болельщики, я хотел бы обратиться к вам с не очень радостной новостью. Поверьте, это решение принято с открытым сердцем и после долгого размышления. Мне очень тяжело, и пока я пишу, то стараюсь не плакать, вы хорошо знаете меня как человека с большим сердцем и не скрывающего эмоции. Наступил тот день, когда я должен попрощаться со сборной Хорватии.



В детстве я мечтал играть на больших турнирах в самой красивой майке с шахматной доской. Я впервые надел эту форму в 2009 году, и я никогда не забуду это особенное чувство — будто я был в плаще Супермена. Я чувствовал себя сильным, уверенным и бесстрашным. Неописуемо. 8 октября 2009 года навсегда вошло в историю как день моего официального дебюта.



Честно говоря, вначале я ожидал большего от себя. Я был разочарован своими выступлениями и чувствовал, что могу дать гораздо больше. Самая красивая сторона истории для меня — это всё, чего мы добились за последние пять лет. Я пережил большие эмоции, особенно в 2018 и 2022 годах. Я никогда не забуду их и буду носить всегда в своём сердце. Я хотел бы поблагодарить всех тренеров. Я многому научился у каждого из вас.



Благодарю всех своих бывших и нынешних товарищей по команде за прекрасное и незабываемое путешествие. У нас были совместные взлёты и падения, смех и слёзы, вы останетесь в моём сердце навсегда. Спасибо всем людям в сборной, остававшимся в тени. Вы не получали слишком много внимания, но поверьте — без вас мы никто и ничто.



В заключение я хотел бы сказать, что с этого момента у сборной Хорватии есть новый поклонник. Как и раньше, мы остаёмся рядом друг с другом. Наша бесценная дружба — самая большая сила. Спасибо от всего сердца, ваш Деян», — написал Ловрен в своих соцсетях.