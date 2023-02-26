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13:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по футболу сыграет с командой Ирана 23 марта

ТЕГЕРАН, 26 фев — РИА Новости. Товарищеский матч между сборными России и Ирана по футболу состоится 23 марта в Тегеране, заявил РИА Новости директор по связям с общественностью Федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави.

Россия
ИранТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Товарищеский футбольный матч между Ираном и Россией пройдет 23 марта в иранской столице Тегеране», — сказал Аллави.

Он также упомянул, что в ходе поездки в Иран министра спорта РФ Олега Матыцина и президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова между Федерацией футбола Ирана и РФС был подписан меморандум о сотрудничестве.

Ранее агентство Tasnim сообщило со ссылкой на главу Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, что сборные России и Ирана сыграют товарищеский матч 22 или 23 марта в Тегеране. Во вторник газета Al Sabaah сообщила, что Иракская федерация футбола пригласила сборную России провести товарищескую игру в Багдаде в марте. РФС подтвердил, что получил приглашение от Иракской федерации футбола, а также сообщил, что было направлено ответное приглашение провести товарищескую игру в Сочи.

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