Сборная России по футболу сыграет с командой Ирана 23 марта

Он также упомянул, что в ходе поездки в Иран министра спорта РФ Олега Матыцина и президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова между Федерацией футбола Ирана и РФС был подписан меморандум о сотрудничестве.

Ранее агентство Tasnim сообщило со ссылкой на главу Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, что сборные России и Ирана сыграют товарищеский матч 22 или 23 марта в Тегеране. Во вторник газета Al Sabaah сообщила, что Иракская федерация футбола пригласила сборную России провести товарищескую игру в Багдаде в марте. РФС подтвердил, что получил приглашение от Иракской федерации футбола, а также сообщил, что было направлено ответное приглашение провести товарищескую игру в Сочи.