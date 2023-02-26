В РФС подтвердили факт проведения матча между Россией и Ираном 23 марта в Тегеране

«РФС и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных команд. Игра планируется 23 марта в Тегеране. В настоящий момент стороны завершают подготовку и согласование всех необходимых документов и деталей встречи», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в службе коммуникаций РФС.

В 2022 году сборная России приняла участие в трёх товарищеских матчах. Россияне обыграли Кыргызстан (1:2), а встречи с Таджикистаном и Узбекистаном завершились нулевыми ничьими. Все матчи проходили в гостях. Сборная России не принимает участия в международных соревнованиях.