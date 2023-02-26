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26 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Сборная России проведет товарищеский матч против Ирака 27 марта в Сочи

По информации «СЭ», сборная России сыграет товарищеский матч против сборной Ирака 27 марта в Сочи.

Россия
ИракТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Как ранее сообщал «СЭ», Ирак пригласил россиян на матч открытия нового стадиона в Багдаде, а РФС отправил ответное письмо с приглашением иракцев провести игру в Сочи.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от международных соревнований. В прошлом году сборная России провела три товарищеских матча. Россияне обыграли Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

26 февраля стало известно, что 23 марта в Тегеране сборная России сыграет в товарищеском матче с Ираном.

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