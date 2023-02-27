Карпин ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную России по футболу

«Возвращение Дзюбы в Россию — это, конечно, хорошо для российского футбола.



Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Дзюба 8 февраля подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. Форвард дебютировал за новую команду в матче Кубка России против «Спартака».