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12:11 (мск), источник: Газета.Ру

Карпин ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы в состав национальной команды.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Возвращение Дзюбы в Россию — это, конечно, хорошо для российского футбола.

Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Дзюба 8 февраля подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. Форвард дебютировал за новую команду в матче Кубка России против «Спартака».

Несколько месяцев нападающий находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл пять матчей за турецкий клуб во всех турнирах и ни одного не провел полностью.

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