Текущие события
Футбол. Кубок России
14:30
Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Ростов
Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Хетафе
Все события
12:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин отреагировал на получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

Главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал не спешить с разговорами об игре Клаудиньо и Малкома за российскую национальную команду.

Россия
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Специалист также прокомментировал тот факт, что бразильцы получили паспорта РФ.

— РФС заявил, что существует теоретическая возможность заиграть Клаудиньо и Малкома за сборную России. Будет ли практическая?

— Когда?

— Когда все необходимые формальности будут соблюдены.

— Что вы всегда бежите впереди паровоза? Когда может представиться такая теоретическая возможность?

— У Клаудиньо не ранее 2026 года, у Малкома не ранее 2024-го…

— 2025-го. Вот тогда и будем разговаривать, а сейчас в чем смысл про это говорить?

— Получение бразильцами российских паспортов — это что?

— Получили — и хорошо. Кого-то это напрягает или кому-то мешает? Или кому-то помогает на данный момент? Возможно, «Зениту» помогает, наверное. А нам-то, сборной, что от этого? — цитирует Карпина matchtv.ru.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России Малкому и Клаудиньо.

Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
15Криштиану Роналду в новом клубе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь