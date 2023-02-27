Валерий Карпин отреагировал на получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо
Главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал не спешить с разговорами об игре Клаудиньо и Малкома за российскую национальную команду.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал не спешить с разговорами об игре Клаудиньо и Малкома за российскую национальную команду.
Специалист также прокомментировал тот факт, что бразильцы получили паспорта РФ.
— РФС заявил, что существует теоретическая возможность заиграть Клаудиньо и Малкома за сборную России. Будет ли практическая?
— Когда?
— Когда все необходимые формальности будут соблюдены.
— Что вы всегда бежите впереди паровоза? Когда может представиться такая теоретическая возможность?
— У Клаудиньо не ранее 2026 года, у Малкома не ранее 2024-го…
— 2025-го. Вот тогда и будем разговаривать, а сейчас в чем смысл про это говорить?
— Получение бразильцами российских паспортов — это что?
— Получили — и хорошо. Кого-то это напрягает или кому-то мешает? Или кому-то помогает на данный момент? Возможно, «Зениту» помогает, наверное. А нам-то, сборной, что от этого? — цитирует Карпина matchtv.ru.
24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России Малкому и Клаудиньо.