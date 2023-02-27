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15:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрген Клинсман возглавил сборную Южной Кореи, он вернулся к работе спустя три года

Немецкий специалист Юрген Клинсман стал главным тренером сборной Южной Кореи.

Южная Корея
Германия
США
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Источник: AP 2022

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола страны в «Твиттере». Соглашение между сторонами подписано до 2026 года.

Последним местом работы 58-летнего специалиста была берлинская «Герта», которую он покинул в феврале 2020 года. Также Клинсман работал главным тренером в сборных США и Германии, а ещё в мюнхенской «Баварии».

В качестве главного тренера сборной Южной Кореи Юрген Клинсман будет представлен завтра, 28 февраля. Дебютный матч под руководством немецкого тренера Южная Корея проведёт 24 марта с командой Колумбии. А первым турниром, в котором Южная Корея сыграет с Клинсманом, станет Кубок Азии.

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