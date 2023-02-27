Юрген Клинсман возглавил сборную Южной Кореи, он вернулся к работе спустя три года

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола страны в «Твиттере». Соглашение между сторонами подписано до 2026 года.

Последним местом работы 58-летнего специалиста была берлинская «Герта», которую он покинул в феврале 2020 года. Также Клинсман работал главным тренером в сборных США и Германии, а ещё в мюнхенской «Баварии».