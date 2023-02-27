Юрген Клинсман возглавил сборную Южной Кореи, он вернулся к работе спустя три года
Немецкий специалист Юрген Клинсман стал главным тренером сборной Южной Кореи.
Южная Корея
Германия
США
Немецкий специалист Юрген Клинсман стал главным тренером сборной Южной Кореи.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола страны в «Твиттере». Соглашение между сторонами подписано до 2026 года.
Последним местом работы 58-летнего специалиста была берлинская «Герта», которую он покинул в феврале 2020 года. Также Клинсман работал главным тренером в сборных США и Германии, а ещё в мюнхенской «Баварии».
В качестве главного тренера сборной Южной Кореи Юрген Клинсман будет представлен завтра, 28 февраля. Дебютный матч под руководством немецкого тренера Южная Корея проведёт 24 марта с командой Колумбии. А первым турниром, в котором Южная Корея сыграет с Клинсманом, станет Кубок Азии.