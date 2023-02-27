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21:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Скалони продлил контракт со сборной Аргентины до 2026 года

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продлил контракт с национальной командой, сообщается на официальной странице сборной в Twitter.

Аргентина
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Новое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до 2026 года.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки, Финалиссиму и чемпионат мира-2022.

Лионель Скалони признан лучшим тренером сборных в 2022 году по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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