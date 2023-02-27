Скалони продлил контракт со сборной Аргентины до 2026 года
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продлил контракт с национальной командой, сообщается на официальной странице сборной в Twitter.
Аргентина
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продлил контракт с национальной командой, сообщается на официальной странице сборной в Twitter.
Новое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до 2026 года.
Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки, Финалиссиму и чемпионат мира-2022.
Лионель Скалони признан лучшим тренером сборных в 2022 году по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).