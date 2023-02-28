Четвертьфиналист ЧМ стал исполняющим обязанности тренера сборной Украины

Отмечается, что соглашение с Ротанем, который также выполняет функции главного тренера молодежной сборной Украины, будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым. Переговоры с Ребровым о назначении его главным тренером сборной уже ведутся. Ему будет предложен контракт до 30 июля 2024 года с возможностью пролонгации по взаимному согласию до июля 2026 года.