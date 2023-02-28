Женская юниорская сборная России по приглашению УЕФА сыграет на международном турнире в Бангладеш
Женская юниорская сборная России по футболу из игроков до 17 лет примет участие в турнире развития в Бангладеш.
Женская юниорская сборная России по футболу из игроков до 17 лет примет участие в турнире развития в Бангладеш.
Турнир проводит Азиатская конфедерация футбола (AFC), но на соревнования допускаются также представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Российский футбольный союз действительно получил приглашение от УЕФА принять участие в турнире развития в Бангладеш, в котором принимают участие женские сборные до 17 лет», — заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе РФС.
В феврале прошлого года российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.