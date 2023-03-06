Призер чемпионата мира в России Алдервейрелд завершил карьеру в сборной Бельгии по футболу
Свое решение 34-летний защитник объяснил желанием больше внимания уделять семье и выступлению за клуб «Антверпен».
Свое решение 34-летний защитник объяснил желанием больше внимания уделять семье и выступлению за клуб «Антверпен».
ТАСС, 6 марта. Бронзовый призер чемпионата мира по футболу 2018 года защитник Тоби Алдервейрелд принял решение завершить карьеру в сборной Бельгии. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации.
«В детстве я мечтал играть за сборную. Я невероятно благодарен и горжусь тем, что эта мечта стала реальностью, — приводит комментарий Алдервейрелда пресс-служба. — Пришло время уделить больше внимания моей семье и “Антверпену”. Невероятно сложное решение, но правильное для меня на данный момент. Я хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде и поблагодарить сотрудников сборной за незабываемые моменты, которые мы пережили вместе».
Алдервейрелду 34 года, он выступает в «Антверпене» с июля 2022 года. Также на клубном уровне защитник играл за нидерландский «Аякс», испанский «Атлетико», английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Он является чемпионом Испании и трехкратным чемпионом Нидерландов.
В составе сборной Бельгии Алдервейрелд принял участие в трех чемпионатах мира и двух первенствах Европы. В 2018 году он стал бронзовым призером мирового чемпионата в России. За национальную команду игрок провел 127 матчей, забил 5 голов и сделал 12 результативных передач.