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18:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Черчесов оценил возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом сообщает ТАСС.

Россия
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Источник: Reuters

Он предупредил, что такой шаг будет иметь долгосрочные последствия. «Надо взвесить, что лучше: еще год подождать и посмотреть или же быстро перейти, а потом десятилетиями играть в турнирах Азиатской конфедерации. Я не говорю, что она плохая или хорошая, я ей оценки не даю», — заявил Черчесов.

Специалист добавил, что российский футбол исторически был частью европейского. «Клубы играли в Лиге чемпионов УЕФА и выходили на поле в этом турнире под звуки гимна Лиги чемпионов. Это, можно сказать, у нас уже в крови», — отметил Черчесов.

Ранее РФС провел два заседания исполкома, на которых обсуждалась возможность перехода в АФК, однако окончательное решение принято не было. Отмечалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил против этой инициативы.

С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Тренер покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы в 2021-м. С декабря того же года Черчесов возглавляет венгерский клуб «Ференцварош».

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