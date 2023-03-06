Карпин рассказал, когда объявит окончательный состав сборной России

В понедельник был опубликован расширенный состав сборной России для подготовки к мартовским товарищеским матчам. В него вошли полузащитник итальянского «Торино» Алексей Миранчук и игрок «Монако» Александр Головин.

«Список игроков, представленный сейчас, расширенный, окончательный планируем объявить 16 марта. Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году — в чемпионате и кубке России. Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами — это появление в расширенном списке двух легионеров, Алексея Миранчука и Александра Головина. Ранее мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация», — приводит слова Карпина официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс по логистике Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдет в России. Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется», — добавил тренер.