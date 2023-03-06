Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло
Кремонезе
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Брентфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Сельта
Футбол. Первый дивизион
17:30
Кубань
Рубин
12
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Волга
00
Все события
20:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карпин рассказал, когда объявит окончательный состав сборной России

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Тренерский штаб сборной России по футболу планирует объявить окончательный состав команды на весенние товарищеские матчи 16 марта, заявил главный тренер сборной Валерий Карпин.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник был опубликован расширенный состав сборной России для подготовки к мартовским товарищеским матчам. В него вошли полузащитник итальянского «Торино» Алексей Миранчук и игрок «Монако» Александр Головин.

«Список игроков, представленный сейчас, расширенный, окончательный планируем объявить 16 марта. Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году — в чемпионате и кубке России. Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами — это появление в расширенном списке двух легионеров, Алексея Миранчука и Александра Головина. Ранее мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация», — приводит слова Карпина официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс по логистике Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдет в России. Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется», — добавил тренер.

Официально соперники сборной России по мартовским матчам пока не определены, но, по информации СМИ, российская команда должна встретиться со сборными Ирана и Ирака.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Крайне полезна России': чем грозит отъезд красавицы-шахматистки на Запад
Фанаты пожирают взглядом: кто самая сексуальная футболистка Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь