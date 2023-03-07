Слуцкий объяснил отказ Карпина вызвать на мартовский сбор Дзюбу

«Стоит посмотреть на новых футболистов, на ближайший резерв сборной. Взглянуть на тех, кто, возможно, будет играть в ней через какой-то промежуток времени», — отметил специалист. Он выразил уверенность в том, что у Дзюбы есть желание и мотивация выступать за Россию и забивать мячи.

Слуцкий также высказался об изменившемся отношении к играм национальной команды. «Наверное, тему сборной мы не можем обсуждать в привычном формате, который был всегда, что в команде должны играть сильнейшие футболисты», — заявил тренер. Он отметил, что выбирать игроков на товарищеские матчи — право Карпина.

6 марта был опубликован расширенный состав команды на сбор в марте. В него вошли футболисты зарубежных клубов: Алексей Миранчук, выступающий за «Торино», и Александр Головин, играющий в «Монако».