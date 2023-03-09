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10:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч Россия — Ирак состоится в Санкт-Петербурге

Как стало известно «СЭ», товарищеский матч между сборными России и Ирака состоится в Санкт-Петербурге.

Россия
ИракТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

Игра запланирована на 26 марта. Изначально предполагалось, что встреча пройдет в Сочи.

Ориентировочное время начала матча — 18.00 или 19.00 по московскому времени.

23 марта сборная России проведет товарищескую игру против Ирана в Тегеране.

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