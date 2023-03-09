Матч Россия — Ирак состоится в Санкт-Петербурге
Как стало известно «СЭ», товарищеский матч между сборными России и Ирака состоится в Санкт-Петербурге.
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ИракТоварищеские матчи: календарь
Как стало известно «СЭ», товарищеский матч между сборными России и Ирака состоится в Санкт-Петербурге.
Игра запланирована на 26 марта. Изначально предполагалось, что встреча пройдет в Сочи.
Ориентировочное время начала матча — 18.00 или 19.00 по московскому времени.
23 марта сборная России проведет товарищескую игру против Ирана в Тегеране.