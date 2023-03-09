Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Унион Б
Юнион
Футбол. Еврокубки
20:45
Байер
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:45
Спортинг
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:45
Рома
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
20:45
АЕК Л
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Шериф
Ницца
Футбол. Еврокубки
20:45
Андерлехт
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Шахтер
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Фиорентина
Сивасспор
Футбол. Еврокубки
23:00
Лех
Юргорден
Футбол. Еврокубки
23:00
Базель
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
23:00
Гент
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
8.03
Тоттенхэм Хотспур
Милан
00
Футбол. Еврокубки
8.03
Бавария
ПСЖ
20
Все события
11:08 (мск), источник: Sports.Ru

На матче Россия — Ирак не будет Fan ID. Игра пройдет в Петербурге

Для посещения матча Россия — Ирак не потребуется Fan ID.

Россия
ИракТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

На товарищеской игре, которая пройдет в Санкт-Петербурге, не будет действовать система Fan ID, сообщает заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. Карта болельщика нужна лишь для посещения матчей Мир РПЛ и финала Фонбет Кубка России.

Эту информацию подтверждает Иван Карпов и добавляет, что матч был перенесен из Сочи в Санкт-Петербург по ряду причин.

Во-первых, сборная давно не играла в России, поэтому нужно провести игру на выходных, а не в будни, чтобы на матч пришло как можно больше людей. Из-за этого игра пройдет 26, а не 27 марта.

Во-вторых, матч хотят провести на стадионе с максимальной вместимостью. Из-за этого стадион в Санкт-Петербурге, вмещающий 68 тысяч зрителей, подходит больше, чем арена в Сочи (45 тысяч).

В-третьих, газон на «Газпром-Арене» лучше, чем на «Фиште». Отмечается, что сборная Ирака в России проведет не только товарищеский матч, но и сбор.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь