В Федерации футбола Ирана заявили, что матч с Россией, вероятно, пройдет без зрителей

«На данный момент нам известно, что матч между сборными России и Ирана пройдет без зрителей, но официального решения пока нет. Возможно, что-то поменяется, и игра пройдет со зрителями. Скажем одно: на этот товарищеский матч нет продажи билетов, но, возможно, в будущем, что-то изменится», — приводит Sport24 слова представителя пресс-службы иранской федерации футбола.