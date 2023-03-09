Сычев о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Это нехорошо. Хотел бы, чтобы в сборной России играли только русские»
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал натурализацию бразильских полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо.
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал натурализацию бразильских полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо.
В конце февраля Малком и Клаудиньо получили гражданство России указом президента РФ Владимира Путина.
— Малком и Клаудиньо недавно получили гражданство РФ. Что думаешь насчет такой натурализации?
— Это не очень хорошо. Мы должны воспитывать своих футболистов. Хотелось бы, чтобы в сборной России играли только русские. При этом, мы помним примеры Фернандеса и Гильерме, которые приносили пользу. Посмотрим, как будет с Малкомом и Клаудиньо. Я не думаю, что это история про сборную. Больше про статус легионера. Но если Карпин начнет их вызывать — конкуренция пойдет на пользу нашим молодым, — заявил Сычев в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну.
Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года, а Клаудиньо — с лета 2021 года.