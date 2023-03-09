Сычев о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Это нехорошо. Хотел бы, чтобы в сборной России играли только русские»

— Это не очень хорошо. Мы должны воспитывать своих футболистов. Хотелось бы, чтобы в сборной России играли только русские. При этом, мы помним примеры Фернандеса и Гильерме, которые приносили пользу. Посмотрим, как будет с Малкомом и Клаудиньо. Я не думаю, что это история про сборную. Больше про статус легионера. Но если Карпин начнет их вызывать — конкуренция пойдет на пользу нашим молодым, — заявил Сычев в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну.