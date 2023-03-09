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21:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Три бывших тренера «Спартака» вошли в штаб Тедеско в сборной Бельгии

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной Бельгии по футболу Доменико Тедеско взял в свой штаб троих специалистов, работавших вместе с ним в московском «Спартаке», сообщается на официальном сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Спартак
Бельгия
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Источник: Официальный твиттер клуба "Лейпциг"

Вместе с немецким специалистом сборную Бельгии будут тренировать его соотечественники ассистент Андреас Хинкель, тренер вратарей Макс Урванчки и тренер по физподготовке серб Владимир Чепзанович. Также еще одним ассистентом Тедеско стал бывший помощник Йоахима Лёва в сборной Германии Томас Шнайдер, а на должность тренера-аналитика пришел Умберто Тедеско. При этом должность главы аналитического отдела сохранил за собой Люк Бенстид, ранее работавший на этом посту в штабе Роберто Мартинеса.

Хинкель и Урванчки тренировали «Спартак» вместе с Тедеско с осени 2019 до конца сезона-2020/21 и стали с «красно-белыми» серебряными призерами чемпионата России. Хинкель также несколько раз был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака», когда Тедеско отбывал дисквалификации.

Чезанович пришел в тренерский штаб «Спартака», когда команду возглавлял Олег Кононов. В мае 2021 года серб остался работать в клубе после того, как Тедеско, Хинкель и Урванчки покинули клуб. Чепзанович был назначен ответственным за физподготовку всей системы «Спартака». Сербский специалист покинул «красно-белых» в феврале 2022 года, когда главным тренером команды был итальянец Паоло Ваноли.

Тедеско возглавил сборную Бельгии феврале, подписав контракт сроком до окончания чемпионата Европы 2024 года.

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