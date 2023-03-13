Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной России

«Конечно, нет. Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие», — передает слова Дзюба «Матч ТВ».

Главный тренер сборной России Карпин включил в расширенный список пятерых нападающих: Федора Чалова из ЦСКА, Александра Соболева из «Спартака», Владимира Писарского из «Крыльев Советов», Константина Тюкавина из «Динамо» и Николая Комличенко из «Ростова».

Дзюба последний раз выходил в майке сборной России на чемпионате Европы в июне 2021 года. Стоит отметить, что он наряду с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. У них по 30 голов.