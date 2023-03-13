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10:59 (мск), источник: Газета.Ру

Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной России

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что не собирается объявлять об окончании карьеры в сборной России по футболу после невызова в команду на мартовский сбор и товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

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Источник: Reuters

«Конечно, нет. Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие», — передает слова Дзюба «Матч ТВ».

Главный тренер сборной России Карпин включил в расширенный список пятерых нападающих: Федора Чалова из ЦСКА, Александра Соболева из «Спартака», Владимира Писарского из «Крыльев Советов», Константина Тюкавина из «Динамо» и Николая Комличенко из «Ростова».

Дзюба последний раз выходил в майке сборной России на чемпионате Европы в июне 2021 года. Стоит отметить, что он наряду с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. У них по 30 голов.

Ранее главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего Артема Дзюбы.

8 февраля 34-летний форвард подписал контракт со столичным «Локомотивом» до конца сезона‑2022/23.

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