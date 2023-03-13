Сборная России примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сборная России в июне примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

«Сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации, — говорится в сообщении. — В нем также примут участие страны, которые являются членами этой ассоциации: Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Сборная России подтвердила свое участие в этом турнире. Также организаторы турнира планируют пригласить одну из азиатских сборных».

«Восемь сборных будут разделены на две группы по четыре команды в каждой. Каждая команда проведет минимум по три матча. Победители двух групп сыграют в финале; команды, которые станут вторыми в своих квартетах, поспорят за третье место. Турнир пройдет в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня», — добавили в пресс-службе.