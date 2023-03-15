Ибрагимович сыграет за сборную Швеции в отборочных матчах чемпионата Европы в конце марта

СТОКГОЛЬМ, 15 марта. /ТАСС/. Нападающий Златан Ибрагимович сыграет в составе сборной Швеции в матчах отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 по футболу в конце марта против команд Бельгии и Азербайджана. Об этом сообщил главный тренер шведской сборной Янне Андерссон в среду на пресс-конференции, где был представлен состав команды.

«Он чувствует себя хорошо, — прокомментировал Андерссон девятимесячный перерыв 41-летнего нападающего из-за операции на колене. — Мы время от времени контактировали во время его травмы. Его личность и лидерские качества хороши даже вне поля».

При этом тренер не ожидает, что Ибрагимович будет играть все 90 минут. «Я не вижу в нем игрока стартового состава, но, вероятно, все будет так, как в “Милане”, когда есть возможности вступить в игру», — отметил Андерссон.

Ибрагимович вернулся на поле после девятимесячного перерыва из-за травмы 26 февраля и сыграл в трех матчах чемпионата Италии.