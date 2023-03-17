Александр Головин и Алексей Миранчук вошли в состав сборной России на мартовские матчи

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Полузащитники «Монако» Александр Головин и итальянского «Торино» Алексей Миранчук вошли в окончательный состав сборной России по футболу на мартовский учебно-тренировочный сбор. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба сборной.

Всего в список вошли 29 игроков, больше всего представителей у московского «Спартака»: вратари — Александр Селихов («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»), Матвей Сафонов («Краснодар»); защитники — Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все — «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»); полузащитники — Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев («Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все — «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук, Головин; нападающие — Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»). В состав сборной впервые вызваны Помазун, Денисов и Пруцев. Головин и Алексей Миранчук сыграют в составе сборной впервые с 14 ноября 2021 года: тогда россияне в заключительном матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в гостях со счетом 0:1 уступили команде Хорватии.

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 19 по 28 марта. В конце февраля служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных, игра должна состояться 23 марта в Тегеране. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.