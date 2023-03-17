Стала известна дата товарищеского матча сборных России и Ирана по футболу

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Ирана 23 марта в Тегеране.

Встреча состоится на стадионе «Азади» и начнется в 20:00 мск. Отмечается, что игра пройдет со зрителями.