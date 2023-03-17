Стала известна дата товарищеского матча сборных России и Ирана по футболу
РФС подтвердил проведение товарищеского матча между Россией и Ираном 23 марта в Тегеране.
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РФС подтвердил проведение товарищеского матча между Россией и Ираном 23 марта в Тегеране.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Ирана 23 марта в Тегеране.
Встреча состоится на стадионе «Азади» и начнется в 20:00 мск. Отмечается, что игра пройдет со зрителями.
Ранее о проведении товарищеского матча в Тегеране РИА Новости сообщал директор по связям с общественностью Федерации футбола Ирана. Также РФС сообщал, что 26 марта в Санкт-Петербурге планируется провести товарищескую игру между сборными России и Ирака.