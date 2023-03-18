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15:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Алексей Миранчук пропустит мартовские матчи сборной России

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук пропустит мартовский учебно-тренировочный сбор российской национальной команды. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Россия
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Источник: Reuters

Хавбек получил травму приводящей мышцы бедра. Об этом сборную официально известил итальянский клуб. На восстановление спортсмену потребуется около десяти дней.

17 марта стало известно, что 27-летний Миранчук вошел в окончательный состав футболистов на мартовский учебно-тренировочный сбор. 23 марта команда проведет товарищеский матч против сборной Ирана в Тегеране. Также россияне могут сыграть с командой Ирака.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола исключила российские сборные из международных турниров. Также российские клубы отстранили от участия в еврокубках.

Миранчук стал футболистом «Торино» 11 августа. Туринский клуб взял россиянина в аренду из «Аталанты» с правом выкупа.

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