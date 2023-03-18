Алексей Миранчук пропустит мартовские матчи сборной России

Хавбек получил травму приводящей мышцы бедра. Об этом сборную официально известил итальянский клуб. На восстановление спортсмену потребуется около десяти дней.

17 марта стало известно, что 27-летний Миранчук вошел в окончательный состав футболистов на мартовский учебно-тренировочный сбор. 23 марта команда проведет товарищеский матч против сборной Ирана в Тегеране. Также россияне могут сыграть с командой Ирака.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола исключила российские сборные из международных турниров. Также российские клубы отстранили от участия в еврокубках.