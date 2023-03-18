Вратарь «Краснодара» Сафонов прибудет в расположение сборной России по футболу 19 марта
Об этом ТАСС сообщил источник.
Об этом ТАСС сообщил источник.
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов приедет на сбор сборной России в воскресенье. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник.
18 марта Сафонов остался в запасе на матч 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги против московского «Локомотива». Перед началом игры он принял участие в тренировке команды.
«Сафонов прибудет в расположение сборной России завтра», — сказал собеседник агентства.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 19 по 28 марта. Россияне 23 марта в Тегеране проведут товарищеский матч с командой Ирана. Также Российский футбольный союз предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. За это время мужская сборная России провела три товарищеские игры: в сентябре российские футболисты встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре — с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0).