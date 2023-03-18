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21:05 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Краснодара» Сафонов прибудет в расположение сборной России по футболу 19 марта

Об этом ТАСС сообщил источник.

Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов приедет на сбор сборной России в воскресенье. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник.

18 марта Сафонов остался в запасе на матч 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги против московского «Локомотива». Перед началом игры он принял участие в тренировке команды.

«Сафонов прибудет в расположение сборной России завтра», — сказал собеседник агентства.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 19 по 28 марта. Россияне 23 марта в Тегеране проведут товарищеский матч с командой Ирана. Также Российский футбольный союз предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. За это время мужская сборная России провела три товарищеские игры: в сентябре российские футболисты встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре — с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0).

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