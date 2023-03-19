Футболист Джикия из-за травмы не сыграет в мартовских матчах сборной России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия из-за травмы не примет участия в товарищеских матчах сборной России с командами Ирака и Ирана. Об этом журналистам в воскресенье сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Наш капитан Георгий Джикия прошел обследование, которое выявило повреждение мышц бедра. Ожидается, что защитник вернется в строй через три недели. Дмитрий Зеленов руководитель пресс-службы «Спартака»

Джикия в субботу получил повреждение во втором тайме матча 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Оренбургом» (0:2) и был заменен. Ранее защитник вошел в окончательный состав национальной команды на сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. 23 марта сборная России в Тегеране сыграет с командой Ирана, 26 марта россияне в Санкт-Петербурге примут сборную Ирака.

Джикия стал вторым игроком сборной России, который не примет участия в товарищеских матчах команды из-за травмы. В субботу пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что мартовские сборы пропустит полузащитник итальянского «Торино» Алексей Миранчук.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. За это время сборная России провела три товарищеские игры: в сентябре российские футболисты встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре — с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0).