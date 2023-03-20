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12:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Головин пропустит мартовские матчи сборной России из-за травмы

Футболисты Головин и Джикия пропустят матчи сборной России из-за травм в марте.

Россия
Монако
Спартак
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит мартовский сбор национальной команды России по футболу из-за травмы, сообщается в Telegram-канале сборной.

Ранее Головин попал в окончательный состав сборной России на мартовский сбор. Позднее у россиянина был диагностирован мышечный дискомфорт, он пропустил воскресный матч команды в чемпионате Франции.

«Александр Головин из-за проблем с приводящей мышцей бедра не примет участие в мартовском сборе. По согласованию с медицинским штабом “Монако” тренерский штаб национальной сборной принял решение не рисковать здоровьем Александра», — сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Ранее РФС официально анонсировал товарищеский матч российской сборной против команды Ирана, он пройдет 23 марта в Тегеране. На 26 марта запланирована встреча против сборной Ирака в Санкт-Петербурге.

Также сбор национальной команды пропустит защитник «Спартака» Георгий Джикия. Московский клуб объявил в воскресенье, что у игрока выявлено повреждение мышц бедра, из-за которого он пропустит три недели. Джикия в субботу получил травму в выездном матче 20-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (0:2) и был заменен на 76-й минуте.

Ранее РФС официально анонсировал товарищеский матч российской сборной против команды Ирана, он пройдет 23 марта в Тегеране. На 26 марта запланирована встреча против сборной Ирака в Санкт-Петербурге.

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