В Ираке осудили попытки изолировать Россию от футбола

БАГДАД, 19 мар — РИА Новости. Федерация Ирака по футболу считает несправедливым запрет в отношении сборной России по футболу и ее клубов на участие в международных соревнованиях, призывает не смешивать спорт с политикой, заявил РИА Новости директор по связям со СМИ иракской федерации Юсуф Фаал в преддверии товарищеского матча между сборными России и Ирака в Санкт-Петербурге 26 марта.

«Ирак хочет сломать барьер в отношении российской сборной, потому что Россия занимает важную позицию в мире, и игра со сборной России в самой стране имеет не только спортивную составляющую, это послание, что футбол объединяет, а не поле для бойкотов или изоляции России… Это призыв к остальным командам, будь то арабским, азиатским или даже европейским, проявить мужество, отойти от политики и начать играть матчи против сборной России в своих странах или в самой России. Запрет на участие сборной РФ или ее клубов в международных соревнованиях несправедлив», — сказал он.

По его словам, любой матч, сыгранный сборной Ирака против европейских команд, приносит пользу национальной сборной в тактических и технических аспектах и дает возможность тренеру выявить способности игроков, тем более, что сборная России является одной из сильнейших европейских сборных и имеет опыт участия в чемпионатах мира. «Матч против сборной России пройдет в рамках подготовки сборной Ирака к предстоящим международным соревнованиям, ему будет предшествовать создание тренировочного лагеря с 21 марта в Сочи», — добавил Фаал.

Ранее Российский футбольный союз официально анонсировал товарищеский матч российской сборной против команды Ирана, он пройдет 23 марта в Тегеране. На 26 марта запланирована встреча против сборной Ирака в Санкт-Петербурге.