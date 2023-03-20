Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.03
Лацио
Рома
10
Футбол. Зарубежный
19.03
Хетафе
Севилья
20
Футбол. Зарубежный
19.03
Майнц
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
19.03
Интер
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
19.03
Реймс
Марсель
12
Футбол. Зарубежный
19.03
Барселона
Реал
21
Все события
12:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Ираке осудили попытки изолировать Россию от футбола

В Федерации Ирака по футболу осудили попытки изолировать Россию от спорта.

Ирак
РоссияТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

БАГДАД, 19 мар — РИА Новости. Федерация Ирака по футболу считает несправедливым запрет в отношении сборной России по футболу и ее клубов на участие в международных соревнованиях, призывает не смешивать спорт с политикой, заявил РИА Новости директор по связям со СМИ иракской федерации Юсуф Фаал в преддверии товарищеского матча между сборными России и Ирака в Санкт-Петербурге 26 марта.

«Ирак хочет сломать барьер в отношении российской сборной, потому что Россия занимает важную позицию в мире, и игра со сборной России в самой стране имеет не только спортивную составляющую, это послание, что футбол объединяет, а не поле для бойкотов или изоляции России… Это призыв к остальным командам, будь то арабским, азиатским или даже европейским, проявить мужество, отойти от политики и начать играть матчи против сборной России в своих странах или в самой России. Запрет на участие сборной РФ или ее клубов в международных соревнованиях несправедлив», — сказал он.

По его словам, любой матч, сыгранный сборной Ирака против европейских команд, приносит пользу национальной сборной в тактических и технических аспектах и дает возможность тренеру выявить способности игроков, тем более, что сборная России является одной из сильнейших европейских сборных и имеет опыт участия в чемпионатах мира. «Матч против сборной России пройдет в рамках подготовки сборной Ирака к предстоящим международным соревнованиям, ему будет предшествовать создание тренировочного лагеря с 21 марта в Сочи», — добавил Фаал.

Ранее Российский футбольный союз официально анонсировал товарищеский матч российской сборной против команды Ирана, он пройдет 23 марта в Тегеране. На 26 марта запланирована встреча против сборной Ирака в Санкт-Петербурге.

УЕФА 20 сентября не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года из-за ситуации на Украине. Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС), московских клубов ЦСКА и «Динамо», петербургского «Зенита» и «Сочи» на запрет выступления в международных соревнованиях, наложенный УЕФА и ФИФА.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Наши секса не боятся: российские спортсмены оказались смелее американских
Фанаты пожирают взглядом: кто самая сексуальная футболистка Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь