Карпин — о Мостовом: Обиженный маленький мальчик, который сам себе что-то придумывает

«Как отношусь к экспертизе Мостового? С улыбкой. Он такой, обиженный маленький мальчик, который сам себе что-то придумывает. Мы же не обижаемся на четырёхлетнего ребёнка?» — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола».