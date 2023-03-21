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13:34 (мск), источник: Sport24

Карпин объяснил принцип выбора игроков в сборную России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, как происходит отбор игроков в национальную команду.

Россия
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Источник: Sport24

«Перечень игроков уже есть. Примерно 60−70 игроков. Мы за ними следим постоянно, получаем данные статистические. Тренеры ездят, смотрят игры своими глазами. Присылают мне отчет. Из этого списка — кто как выглядел в последнее время. Из него выбираются игроки.

Восемь нападающих были в порядке — но всех мы не будем вызывать. Включаем условно пятерых», — сказал Карпин ютуб-каналу «Фабрика Футбола».

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