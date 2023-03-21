Карпин объяснил принцип выбора игроков в сборную России
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, как происходит отбор игроков в национальную команду.
Россия
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, как происходит отбор игроков в национальную команду.
«Перечень игроков уже есть. Примерно 60−70 игроков. Мы за ними следим постоянно, получаем данные статистические. Тренеры ездят, смотрят игры своими глазами. Присылают мне отчет. Из этого списка — кто как выглядел в последнее время. Из него выбираются игроки.
Восемь нападающих были в порядке — но всех мы не будем вызывать. Включаем условно пятерых», — сказал Карпин ютуб-каналу «Фабрика Футбола».