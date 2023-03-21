Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции по футболу

Вероятно, Мбаппе выйдет на поле в новом статусе уже 24 марта — на матч первого тура квалификации чемпионата Европы-2024. Игра пройдет против сборной Нидерландов.

Килиану Мбаппе 24 года. Он играет за сборную Франции с 2017 года. На его счету 66 матчей и 36 голов. О том, что форвард может стать новым капитаном национальной сборной, ранее говорил главный тренер этой команды.

До Мбаппе этот пост занимал голкипер Уго Льорис. Он объявил о своем уходе после поражения национальной команды в финале чемпионата мира со сборной Аргентины.