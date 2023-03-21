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17:05 (мск), источник: ТАСС

Проверка участником чемпионата мира. Сборная России полетела в Иран на первый матч в году

Российская команда под руководством Валерия Карпина 23 марта в Тегеране сыграет со сборной Ирана.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

НОВОГОРСК /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу во вторник провела тренировку на базе московского «Динамо» перед вылетом в Иран. Местная национальная команда станет соперником россиян по товарищескому матчу, который состоится 23 марта в Тегеране.

Встреча на стадионе «Азади» станет для сборной России первой в 2023 году и четвертой после введения санкций. 28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. В прошлом году национальная команда провела три товарищеские игры: в сентябре российские футболисты встретились со сборной Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре — с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0).

В начале марта тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав, в который был включен 41 игрок. В окончательный список вошли 29 футболистов, но из-за травм в расположение национальной команды не смогли прибыть защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, а также полузащитники «Монако» Александр Головин и итальянского «Торино» Алексей Миранчук. В день тренировки расположение сборной из-за вирусной инфекции покинул защитник «Сочи» Артем Макарчук.

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Карпин в разговоре с журналистами отметил, что отсутствие на сборе игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах, является совпадением. «Я разговаривал с ними — они были расстроены, все равно хотели приехать», — сказал тренер. Отвечая на вопрос ТАСС о том, предоставили ли «Монако» и «Торино» документы, подтверждающие травмы Головина и Миранчука, специалист ответил утвердительно.

В марте в сборную России по одному игроку делегировали «Крылья Советов», ЦСКА и «Урал», по два — «Зенит» и «Краснодар», по три — «Динамо» и «Локомотив», пять — «Ростов». Лидерство по этому показателю принадлежит «Спартаку», в национальную команду получили вызов вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Хлусевич, Джикия и Даниил Денисов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев и Руслан Литвинов, а также нападающий Александр Соболев. В Иран со сборной полетели все игроки красно-белых, кроме Джикии.

«“Спартак” — базовый клуб сборной? Пока да, — сказал Карпин. — Сегодня да, может, на следующем сборе уже нет. Команда идет на втором месте (по итогам 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги “Спартак” опустился со второго на третье место — прим. ТАСС), были игры с 11 русскими футболистами в основном составе».

Условие для возвращения Дзюбы

Также главный тренер сборной России высказался о возможном возвращении 34-летнего нападающего Артема Дзюбы, который в последний раз играл за национальную команду на чемпионате Европы летом 2021 года. В феврале форвард в разговоре с журналистами признался, что безумно скучает по играм за сборную России.

«Если нас вернут [на международные соревнования], то шанс [попасть в сборную] есть у любого игрока. Тех же Александра Ерохина (полузащитника “Зенита” — прим. ТАСС) и Дзюбу собирались вызывать ранее. Пока не “разбанят” — нет шансов [на вызов], не забывайте про возраст, о котором я говорил (тренер принял решение не вызывать в сборную полевых игроков старше 30 лет — прим. ТАСС)», — сказал Карпин.

Дзюба в 55 матчах за национальную команду забил 30 голов. Он делит первую строчку в списке самых результативных игроков в истории сборной России с Александром Кержаковым.

С августа по ноябрь прошлого года нападающий выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор», за который провел пять матчей и отметился одним забитым мячом, после чего находился в статусе свободного агента. В феврале форвард перешел в московский «Локомотив». В пяти матчах за новую команду он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

У сборной России два «первых номера»

Сборная Ирана приняла участие в чемпионате мира 2022 года, заняла на турнире в Катаре третье место в группе В с командами Англии, США и Уэльса и не смогла выйти в плей-офф. После вылета команды с мирового первенства пост главного тренера покинул португалец Карлуш Кейруш. В марте новым наставником сборной стал Амир Галенои, который уже возглавлял национальную команду с 2006 по 2008 год. Матч против сборной России станет первым для нового главного тренера команды Ирана.

В рейтинге ФИФА по итогам 2022 года иранцы занимают 24-е место, россияне — 37-е. «Вне зависимости от того, кто соперник, всегда хочется побеждать, — сказал Карпин. — Да, проверим себя с командой чемпионата мира. На любых сборах всем хочется играть с сильными соперниками, но очки за это не дают».

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Также главный тренер отметил, что после матча в Тегеране в составе сборной России могут произойти изменения. На 26 марта запланирована товарищеская игра со сборной Ирака, она должна пройти в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». «Замечательно, что сыграем в Питере впервые после бана. Надеюсь, что будет поддержка и результат. Возможны отзаявки и дозаявки, посмотрим, что произойдет в Иране», — сказал Карпин.

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков, вызванный в сборную впервые с 2020 года, признался, что приглашение в национальную команду стало для него приятным сюрпризом. «Отлично, что пригласили. Хочется закрепиться», — сказал хавбек, отметив, что в сборной пока не разбирали соперника по предстоящей игре.

На мартовский сбор национальной команды были вызваны четыре голкипера — Селихов, Матвей Сафонов из «Краснодара», Сергей Песьяков из «Ростова» и Илья Помазун из «Урала». На прошлой неделе у Сафонова было подозрение на коронавирус, он пропустил матч Мир — Российской премьер-лиги против «Локомотива» (2:3). «На сегодняшний день на матчи с Ираном и Ираком две кандидатуры — Саша Селихов, Матвей Сафонов. Полетят [в Иран] все вратари, ситуация с Матвеем пока неоднозначная. На игру в Санкт-Петербурге были готовы заявить Илью Лантратова (вратаря “Локомотива” — прим. ТАСС), не просто вызвать, а заиграть в матче с командой Ирака», — отметил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

«Расширенный состав нужно было подавать до возобновления чемпионата (для оформления игрокам виз в Иран — прим. ТАСС). Мы знали, как играют вратари в “Спартаке”, в “Динамо”, сразу включили Селихова и [Антона] Шунина. В “Локомотиве” было непонятно, кто будет играть первым номером», — отметил специалист, объясняя отсутствие в составе Лантратова.

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