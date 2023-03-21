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18:30 (мск), источник: Sport24

Александр Соболев отказался называть «Спартак» базовым клубом сборной России

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев прокомментировал приглашение большого числа игроков красно-белых в национальную команду на мартовские матчи.

Спартак
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Источник: Sport24

— Радует так много спартаковцев в сборной?

— Конечно! Это классно, говорит о том, что «Спартак» прогрессирует, молодежь растет, и так будет идти дальше.

В расширенном списке было вообще десять представителей «Спартака», в окончательном осталось восемь, но, к сожалению, Георгий (Джикия) получил травму и не смог приехать. Спартаковцев осталось семеро.

— В интернете шутят: «Теперь “Спартак” — базовый клуб сборной». Тоже так думаешь?

— Нет, неправильно так говорить. Сейчас игроков «Спартака» больше всего, а до этого было иначе — то из одного клуба приехало много ребят, потом — из другого. На следующем сборе все может измениться. Так что я бы так не говорил, — заявил Соболев в интервью «Матч ТВ».

23 и 26 марта сборная России проведет два товарищеских матча — в Тегеране против команды Ирана и в Санкт-Петербурге против Ирака.

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