Александр Соболев отказался называть «Спартак» базовым клубом сборной России
Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев прокомментировал приглашение большого числа игроков красно-белых в национальную команду на мартовские матчи.
Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев прокомментировал приглашение большого числа игроков красно-белых в национальную команду на мартовские матчи.
— Радует так много спартаковцев в сборной?
— Конечно! Это классно, говорит о том, что «Спартак» прогрессирует, молодежь растет, и так будет идти дальше.
В расширенном списке было вообще десять представителей «Спартака», в окончательном осталось восемь, но, к сожалению, Георгий (Джикия) получил травму и не смог приехать. Спартаковцев осталось семеро.
— В интернете шутят: «Теперь “Спартак” — базовый клуб сборной». Тоже так думаешь?
— Нет, неправильно так говорить. Сейчас игроков «Спартака» больше всего, а до этого было иначе — то из одного клуба приехало много ребят, потом — из другого. На следующем сборе все может измениться. Так что я бы так не говорил, — заявил Соболев в интервью «Матч ТВ».
23 и 26 марта сборная России проведет два товарищеских матча — в Тегеране против команды Ирана и в Санкт-Петербурге против Ирака.