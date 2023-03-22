Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
23.03
Сан-Марино
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
23.03
Казахстан
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
23.03
Северная Македония
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
23.03
Словакия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
23.03
Италия
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
23.03
Дания
Финляндия
Все события
13:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский футболист «Локомотива» объяснил решение выступать за сборную Армении

Российский футболист «Локомотива» Наир Тикнизян объяснил решение выступать за сборную Армении.

Армения
ЛокомотивОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Его слова приводит Metaratings.

Защитник рассказал, что на него повлияло отстранение российских команд от международных турниров. «Я не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных на международном уровне. У меня он, слава богу, есть. Мне его дала Армения, я благодарен за это», — поделился Тикнизян.

О решении Тикнизяна выступать за сборную Армении стало известно 7 марта. Позднее футболист получил армянский паспорт. Он сможет сыграть в матче квалификации чемпионата Европы-2024 против Турции, который пройдет 25 марта в Ереване.

Тикнизян выступал за юношескую и молодежную сборные России. В текущем сезоне 23-летний игрок провел за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал пять результативных передач.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Легенда «МЮ» рассказал о договорных матчах сборной России на ЧМ-2018
Карпин рассказал о периодически появляющемся желании уехать
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь