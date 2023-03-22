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19:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Карпин поделился ожиданиями от матча с Ираном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих ожиданиях от товарищеского матча с Ираном. Его подопечным в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести два матча — с Ираном (23 марта в Тегеране) и Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).

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Источник: Чемпионат.com

"Нормальный путь. Для нас, для ростовских, — вообще сказка. Четыре часа на самолёте и всего час-полтора на автобусе. Мы по четыре часа летаем и по шесть-восемь часов едем на автобусе, так что для нас всё прошло великолепно. Увидели только темноту.

По поводу игры, думаю, что за последние годы это будет самый сильный соперник. Иран — лучшая сборная в Азии с большим отрывом. Поэтому ожидаем интересный матч. У нас получили травмы наши лучшие игроки — Головин, Джикия, Миранчук. Случилось вирусное заболевание у Макарчука. Так что четыре футболиста, на которых мы надеялись, не примут участия в матче", — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

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