Карпин поделился ожиданиями от матча с Ираном

"Нормальный путь. Для нас, для ростовских, — вообще сказка. Четыре часа на самолёте и всего час-полтора на автобусе. Мы по четыре часа летаем и по шесть-восемь часов едем на автобусе, так что для нас всё прошло великолепно. Увидели только темноту.