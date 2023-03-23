Российские футболисты в четверг проведут товарищеский матч с командой Ирана

В конце февраля служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных. Официально пресс-служба РФС сообщила о проведении встречи 17 марта, тогда же было объявлено, что игра пройдет при зрителях. Этот матч станет четвертым для сборной России после санкций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА), которые 28 февраля 2022 года отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах на фоне осложнения ситуации на Украине. В сентябре 2022 года российские футболисты встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре — с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0).

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает команду Ирана самым сильным соперником за последние годы. «По поводу игры думаю, что за последние годы это будет самый сильный соперник, — сказал Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба РФС. — Иран — лучшая сборная в Азии с большим отрывом. Поэтому ожидаем интересный матч».

В окончательный список на мартовский сбор попали 29 футболистов, среди них впервые с ноября 2021 года были полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук, которые выступают в чемпионатах Франции и Италии соответственно. В прошлом году Карпин объяснял, что не будет вызывать в сборную России на время санкций футболистов, которые выступают за рубежом, из-за логистики. Однако в этот раз игроки были вызваны в том числе в связи с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Миранчук и Головин получили повреждения, из-за чего пропустят мартовский сбор, также из-за травмы в расположение национальной команды не поехал защитник московского «Спартака» Георгий Джикия. 21 марта пресс-служба сборной России сообщила, что защитник «Сочи» Артем Макарчук пропустит мартовский сбор из-за вирусной инфекции.

В окончательный состав вошли четыре вратаря, среди них Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Селихов («Спартак»), Илья Помазун («Урал») и Сергей Песьяков («Ростов»). Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов перед вылетом команды сообщил, что в матчах со сборными Ирана и Ирака должны сыграть Сафонов и Селихов, но кто в какой игре — неизвестно. Также Кафанов сообщил, что ранее у Сафонова было подозрение на коронавирус, он прибыл в расположение национальной команды позднее всех. Голкипер опроверг информацию о коронавирусе, сообщив, что простудился.

Сыграть с огоньком в глазах

Бывший футболист сборной России Александр Самедов считает, что российские игроки смогут проверить свой уровень в матче с иранцами. «Результат будет важен, мы играем с хорошим соперником, — сказал Самедов ТАСС. — Можно понять свой уровень, любая игра национальной команды — это важно. Я думаю, что отсутствие Георгия Джикии, Алексея Миранчука и Александра Головина не является проблемой, потому что это товарищеский матч. Мы потеряли ведущих футболистов — да, но поскольку это товарищеский матч, я думаю, что это не несет какую-то глобальную проблему, будет возможность для других ребят».

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Динияр Билялетдинов считает, что футболистам нужно сыграть азартно против команды Ирана. «Мне всегда был важен результат, сейчас хочется посмотреть на команду России в матче со сборной Ирана, которая была участником чемпионата мира, это неплохая команда, — сказал Билялетдинов ТАСС. — Думаю, и самим ребятам нужно азартно провести игру, то есть с огоньком в глазах, забыть, что это товарищеская встреча, не относиться к ней как к контрольному матчу. Сборная Ирана была на чемпионате мира, физически крепкая команда. Да, у них проблема с оборонительными действиями, но в целом сейчас везде в футбол играть умеют».

Сборная Ирана является членом Азиатской конфедерации футбола. Иранцы были участниками последних трех чемпионатов мира, но во всех случаях не смогли выйти из группы. Также команда участвовала в мировых первенствах 1978, 1998 и 2006 годов. Сборная является трехкратным победителем Кубка Азии.