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09:34 (мск), источник: ТАСС

До 500 болельщиков поддержат сборную России по футболу на матче против команды Ирана

Матч пройдет в Тегеране в четверг.

Иран
РоссияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сборную России по футболу на товарищеском матче со сборной Ирана поддержат до 500 болельщиков. Об этом ТАСС в четверг сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«Ожидаем, что сборную России на матче в Тегеране поддержат до 500 болельщиков», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч между сборными Ирана и России состоится 23 марта. Встреча пройдет в Тегеране на стадионе «Азади» в 20:00 мск.

Матч в Иране станет для сборной России первым в 2023 году. На 26 марта у команды под руководством главного тренера Валерия Карпина в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» запланирована встреча со сборной Ирака.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. В прошлом году национальная команда провела три товарищеские игры: в сентябре российские футболисты встретились со сборной Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре — с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0).

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