До 500 болельщиков поддержат сборную России по футболу на матче против команды Ирана

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сборную России по футболу на товарищеском матче со сборной Ирана поддержат до 500 болельщиков. Об этом ТАСС в четверг сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«Ожидаем, что сборную России на матче в Тегеране поддержат до 500 болельщиков», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч между сборными Ирана и России состоится 23 марта. Встреча пройдет в Тегеране на стадионе «Азади» в 20:00 мск.

Матч в Иране станет для сборной России первым в 2023 году. На 26 марта у команды под руководством главного тренера Валерия Карпина в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» запланирована встреча со сборной Ирака.