В РФС подтвердили, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирака 26 марта
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сборные России и Ирака по футболу проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге 26 марта. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 18:00 мск.
9 марта в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что предложили Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды проходит с 19 по 28 марта. 23 марта сборная России проведет товарищескую встречу с командой Ирана в Тегеране.
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. За это время мужская сборная России провела три товарищеские игры: в сентябре российские футболисты встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре — с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0).