Сборная России сыграла вничью с командой Ирана в товарищеском матче по футболу

Забитым мячом в составе российской команды отметился Антон Миранчук (28-я минута, с пенальти), у иранцев отличился Мехди Тареми (47, с пенальти).

Дебютный матч в составе сборной России провел полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев. Кроме него, первый раз в сборную были вызваны защитник красно-белых Даниил Денисов и вратарь екатеринбургского «Урала» Илья Помазун, которые на поле не появились.

Сборные России и Ирана встретились в третий раз. В 2011 году в товарищеском матче победу со счетом 1:0 одержали иранцы, встреча в 2017 году завершилась вничью — 1:1. Трижды с командой Ирана играла сборная СССР и во всех матчах добилась победы. В 1978 году советские футболисты победили в товарищеском матче со счетом 1:0, в 1985-м — в Кубке Неру со счетом 2:0, а в 1976 году сборная СССР обыграла иранцев в четвертьфинале олимпийского турнира (2:1).

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. Сборная России пропускает отборочный этап чемпионата Европы 2024 года, который стартовал в четверг. После отстранения российская команда в 2022 году провела три товарищеские игры: в сентябре российские футболисты встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре — с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0).