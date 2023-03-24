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12:50 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Дании потеряла лидера перед матчем с Казахстаном в отборе Евро-2024

Сборная Дании по футболу понесла потери в составе перед матчем с Казахстаном в отборочном турнире к чемпионату Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

ДанияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Защитник Андреас Кристенсен получил травму в первом туре с Финляндией. Игрок «Барселоны» сел на газон на 15-й минуте игры, после чего был заменен.

По информации Mundo Deportivo, у защитника возникли проблемы с задней поверхностью левого бедра. Возможно, Кристенсен пропустит следующую игру.

Следующий матч Дания проведет против Казахстана в рамках второго тура квалификации Евро-2024. Эта встреча пройдет 26 марта на стадионе «Астана Арена».

В первом туре Казахстан дома уступил Словении (1:2), а Дания обыграла Финляндию (3:1).

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