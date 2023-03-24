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12:37 (мск), источник: Известия

РФС намерен пригласить Иран на ответный матч в Россию

Ответная игра между футбольными сборными России и Ирана может состояться уже осенью в одном из городов РФ. Об этом «Известиям» сразу после матча в Тегеране рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

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Источник: РИА "Новости"

«Игра с Ираном оправдала ожидания, я рад, что она состоялась. Качество оценивать главному тренеру, но я благодарен команде за то, что отдавались игре и сделали всё для победы. Конечно, обидно, что не смогли выиграть. Но у нас был непростой соперник. При всем уважении к Киргизии, Таджикистану и Узбекистану Иран гораздо выше уровнем. И наша команда достойно проявила себя на его фоне. Это сильнейший соперник за последний год. Есть желание пригласить Иран сыграть в Россию. Разговоры идут — ориентировочно на осень, так как уже в ноябре у них стартует отборочный турнир. Но пока не будем забегать вперед», — сказал Митрофанов.

Сборная России 23 марта сыграла вничью в товарищеском матче с командой Ирана (1:1) в Тегеране. В составе нашей команды голом отметился Антон Миранчук, реализовавший пенальти в первом тайме. Во второй половине встречи одна из главных звезд иранской сборной Мехди Тареми счет сравнял — он также был точен с 11-метровой отметки.

Иран
1:1
Первый тайм: 0:1
Россия
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