РФС намерен пригласить Иран на ответный матч в Россию

«Игра с Ираном оправдала ожидания, я рад, что она состоялась. Качество оценивать главному тренеру, но я благодарен команде за то, что отдавались игре и сделали всё для победы. Конечно, обидно, что не смогли выиграть. Но у нас был непростой соперник. При всем уважении к Киргизии, Таджикистану и Узбекистану Иран гораздо выше уровнем. И наша команда достойно проявила себя на его фоне. Это сильнейший соперник за последний год. Есть желание пригласить Иран сыграть в Россию. Разговоры идут — ориентировочно на осень, так как уже в ноябре у них стартует отборочный турнир. Но пока не будем забегать вперед», — сказал Митрофанов.