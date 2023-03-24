Месси забил 800-й мяч в карьере

35-летний форвард отличился во время товарищеского матча сборных Аргентины и Панамы. Месси поразил ворота соперников на 89-й минуте встречи. Этот гол стал для него 99-м за национальную команду. Еще 672 мяча он забил за испанскую «Барселону» и 29 — за французский «Пари Сен-Жермен».

26 февраля аргентинец достиг отметки в 700 голов за клубную карьеру, забив в гостевом матче 25-го тура чемпионата Франции против «Марселя».