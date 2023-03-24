Текущие события
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Колумбия
Футбол. Сборные
1-й тайм
Япония
Уругвай
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Австралия
Эквадор
31
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Болгария
Черногория
Футбол. Сборные
21:00
Узбекистан
Боливия
Футбол. Сборные
22:00
Саудовская Аравия
Венесуэла
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Франция
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Чехия
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Швеция
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Гибралтар
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Молдавия
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Австрия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сербия
Литва
Футбол. Сборные
02:30
Аргентина
Панама
20
Все события
11:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси забил 800-й мяч в карьере

Аргентинский нападающий Лионель Месси забил 800-й мяч в профессиональной карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

АргентинаТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Reuters

35-летний форвард отличился во время товарищеского матча сборных Аргентины и Панамы. Месси поразил ворота соперников на 89-й минуте встречи. Этот гол стал для него 99-м за национальную команду. Еще 672 мяча он забил за испанскую «Барселону» и 29 — за французский «Пари Сен-Жермен».

26 февраля аргентинец достиг отметки в 700 голов за клубную карьеру, забив в гостевом матче 25-го тура чемпионата Франции против «Марселя».

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. С ПСЖ он подписал контракт в августе 2021-го. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Аргентина
2:0
Первый тайм: 0:0
Панама
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Легенда «МЮ» рассказал о договорных матчах сборной России на ЧМ-2018
Карпин рассказал о периодически появляющемся желании уехать
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь