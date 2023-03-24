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12:35 (мск), источник: Московский комсомолец

Журналист обвинил Россию и Иран в договорном матче

Иранский футбольный журналист Ахмед Али Замтаре считает, что в товарищеском матче Иран-Россия были элементы неспортивной игры.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Был ли этот матч чем-то вроде “договорняка”? У меня нет прямых доказательств. Поэтому я не могу вот так взять и обвинить кого-то в том, что кто-то с кем-то договаривался заранее. Но лично мое мнение — да, это был матч с заранее обговоренным ничейным результатом», — сказал журналист в интервью «Евро-Футбол. Ру».

Встреча сборных Ирана и России прошла в четверг в Тегеране и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме на 28-й минуте с пенальти забил Антон Миранчук. Иранец Мехди Тареми на 47‑й минуте также реализовал 11‑метровый удар, сравняв счет.

Иран
1:1
Первый тайм: 0:1
Россия
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