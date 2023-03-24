Журналист обвинил Россию и Иран в договорном матче

«Был ли этот матч чем-то вроде “договорняка”? У меня нет прямых доказательств. Поэтому я не могу вот так взять и обвинить кого-то в том, что кто-то с кем-то договаривался заранее. Но лично мое мнение — да, это был матч с заранее обговоренным ничейным результатом», — сказал журналист в интервью «Евро-Футбол. Ру».