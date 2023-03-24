Тареми: Мы легко могли выиграть матч с Россией
Нападающий «Порту» и сборной Ирана Мехди Тареми подвел итоги товарищеского матча с Россией.
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Нападающий «Порту» и сборной Ирана Мехди Тареми подвел итоги товарищеского матча с Россией.
Встреча, проходившая в Тегеране, завершилась со счетом 1:1. Тареми стал автором гола иранской команды, реализовав пенальти.
«Это был хороший матч. У нас было много возможностей забить, и мы с легкостью могли выиграть встречу, но ситуация сложилась иначе. После забитого мяча мы были полны положительной энергией. Это было хорошее выступление. В любом случае, в команде есть новички, и им потребуется время для адаптации», — цитирует Тареми Jamaran.