Тареми: Мы легко могли выиграть матч с Россией

«Это был хороший матч. У нас было много возможностей забить, и мы с легкостью могли выиграть встречу, но ситуация сложилась иначе. После забитого мяча мы были полны положительной энергией. Это было хорошее выступление. В любом случае, в команде есть новички, и им потребуется время для адаптации», — цитирует Тареми Jamaran.