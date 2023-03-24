Текущие события
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Колумбия
Футбол. Сборные
1-й тайм
Япония
Уругвай
00
Футбол. Сборные
12:00
Австралия
Эквадор
31
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Болгария
Черногория
Футбол. Сборные
21:00
Узбекистан
Боливия
Футбол. Сборные
22:00
Саудовская Аравия
Венесуэла
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Франция
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Чехия
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Швеция
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Гибралтар
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Молдавия
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Австрия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сербия
Литва
Футбол. Сборные
02:30
Аргентина
Панама
20
Все события
12:41 (мск), источник: Sport24

Тареми: Мы легко могли выиграть матч с Россией

Нападающий «Порту» и сборной Ирана Мехди Тареми подвел итоги товарищеского матча с Россией.

Иран
РоссияТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, проходившая в Тегеране, завершилась со счетом 1:1. Тареми стал автором гола иранской команды, реализовав пенальти.

«Это был хороший матч. У нас было много возможностей забить, и мы с легкостью могли выиграть встречу, но ситуация сложилась иначе. После забитого мяча мы были полны положительной энергией. Это было хорошее выступление. В любом случае, в команде есть новички, и им потребуется время для адаптации», — цитирует Тареми Jamaran.

Иран
1:1
Первый тайм: 0:1
Россия
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 20-летняя MISS MAXIM показала свой «бермудский треугольник»: «Кто в него попадает, из него уже не выплывает»
Украинка выложила пикантное видео, показав соблазнительную фигуру в нижнем белье под распахнутой шубой
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь